El sindicat de funcionaris convoca tots els caps de llista

La plataforma sindical de funcionaris ha convocat una reunió amb tots els candidats a cap de Govern per a les eleccions del 2 d’abril amb la finalitat “d’exposar les demandes i exigències que competeixen la totalitat dels cossos especials i l’administració pública de manera consensuada sense entrar en les especificitats de cada cos”, segons van informar ahir.Els col·lectius sindicals van enviar un correu dimecres al vespre als caps de llista Pere López, Carine Montaner, Cerni Escalé, Xavier Espot, Judith Pallarés i Josep Maria Cabanes, per convocar-los a la trobada, amb “l’objectiu que tinguin en compte o no als respectius programes abans de tancar-los” les peticions dels treballadors públics.La candidata d’Acció, Judith Pallarés, el de PS-SDP, Pere López, i el demòcrata, Xavier Espot, van confirmar l’assistència a la reunió ahir al matí, segons va informar el sindicat. La convocatòria, va detallar, es planteja per informar “tots aquells que vulguin incloure als respectius programes electorals, les demandes, neguits i propostes de la plataforma sindical dels cossos especials i de l’administració pública”.Segons especifica el correu electrònic enviat als candidats, es tracta de demandes de tot el col·lectiu que estan “consensuades” per tots els integrants de la plataforma. Segons concreta el sindicat, es tracta de peticions que fan referència a aspectes generals i comuns per a tots els cossos. A més, estan avalats pels membres dels cossos i no inclouen especificitats de cada cos.La reunió està previst que se celebri dimarts vinent a les 18.30 hores a la sala d’actes del centre cultural la Llacuna, a Andorra la Vella.