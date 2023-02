Detingut ebri per l'accident de trànsit a l'Aldosa

Actualitzada 17/02/2023 a les 06:10

El conductor del cotxe accidentat dimecres a la nit a l’Aldosa de Canillo, un home de 37 anys, va ser detingut en donar positiu al control d’alcoholèmia. Segons va informar ahir la policia, el conductor, no resident, hauria marcat un resultat superior a 0,80 g/l i ahir va passar a disposició judicial.L’arrestat va accidentar-se dimecres a la general 2, al punt quilomètric 12,950, a Canillo, deixant totalment bolcat el vehicle Jeep Compass amb placa espanyola que conduïa. El conductor i la passatgera del turisme, no residents de 37 i 29 anys, respectivament, van ser traslladats a l’hospital per ser tractats de ferides que en un principi no semblaven greus.El departament de Mobilitat va tallar la via entre Canillo i el Tarter des de les vuit del vespre i durant 45 minuts, quan es va habilitar el pas alternatiu. Els treballs per retirar el vehicle de la calçada van provocar retencions fins passades les deu de la nit.D’altra banda, un home de 69 anys va resultar ferit ahir en ser atropellat per un camió a Andorra la Vella. El sinistre ve ser a les 12.06 hores, quan el resident circulava pel carrer Bonavista, número 27, i va ser atropellat per un camió Mercedes-Benz 814d amb placa andorrana. El vianant va ser traslladat a l’hospital per ser tractat de ferides que haurien estat de poca gravetat i a la tarda va ser donat d’alta.També un ciclista de 20 anys es va accidentar ahir a les 11.09 hores a la carretera general 2, a Sant Julià de Lòria, concretament al punt quilomètric 9,500. En el sinistre només es va veure implicada la bicicleta. El centre hospitalari va informar que el jove va patir ferides lleus.