Conveni de col·laboració entre la federació andorrana i portuguesa

Actualitzada 17/02/2023 a les 12:57

La Federació Andorrana de Natació (FAN) i la Federació Portuguesa de Natació (FPN) han signat un conveni de col·laboració per tal d'ajudar a impulsar la natació al país. L'acte celebrat al Centre de Tecnificació d'Ordino (CTO) ha comptat amb la presència del president de la FAN, Joan Clotet, i del seu homòleg a la FPN, Antonio José Silva, màxim responsable també de la federació europea (LEN). Segons han explicat les dues parts, l'acord s'anirà revisant i evolucionant any a any, i un dels primers actes serà aquest mateix any quan es realitzin activitats de formació en natació artística per ajudar en el "desenvolupament de nedadors, entrenadors i estructura", i també es preveu que la selecció portuguesa de natació pugui fer estades d'entrenament al país. A més, els nedadors del país podran competir en tornejos portuguesos.



El president de la FAN, Joan Clotet, ha manifestat que "l'objectiu principal és el desenvolupament de la natació, amb l'organització de campus o l'intercanvi d'experiències", i ha afegit que "és la primera vegada que signem amb Portugal". A més, Clotet ha volgut agrair a Silva en el seu paper de cap de la LEN que "sempre has ajudat els petits països, ens creus i ens escoltes". Per la seva banda, Silva ha assenyalat que "és un conveni triple, perquè signem Andorra i Portugal, però darrere hi ha Europa i el món", i ha agregat que "donarem visibilitat a les condicions que té Andorra i està creixent". Per últim, ha reivindicat que "la natació no és una competència esportiva, és una competència de vida perquè si un nen no sap nedar, s'ofega, i aquest és el primer missatge que intentem transmetre, que és important que sigui una competència a l'ensenyament bàsic".Antonio José Silva ha visitat el Centre de Tecnificació d'Ordino acompanyat del secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz, on ha conegut el projecte d'ampliació que preveu construir una piscina d'entrenament, i a la tarda està previst que visiti la piscina del centre esportiu dels Serradells.