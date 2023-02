Actualitzada 17/02/2023 a les 12:06

Un conductor no resident de 32 anys va ser arrestat després de col·lidir contra una façana d'un hotel del Pas de la Casa amb un vehicle de dues places on viatjaven quatre passatgers. L'home va ser arrestat per la policia la matinada del dimarts i va donar positiu en tòxics i una taxa d'alcoholèmia d'1,82. Els danys van ser solament materials.La matinada del dimecres es va detenir un resident de 29 anys amb positiu de 0,83, la matinada del dijous a Soldeu es va arrestar un resident de 30 anys amb una taxa d'1,51. I aquesta matinada s'ha detingut dos joves residents de 18 i 29 anys per positiu en tòxics el primer i una taxa d'1,55 el segon.Durant aquesta setmana s'ha arrestat un resident de 23 per conduir amb el permís retirat. Un no resident de 28 anys va ser detingut per accedit al país amb 0,2 grams de cocaïna, un altre no resident de 33 anys al Pas de la Casa amb 0,7 grams de cocaïna. Ahir a la nit es va detenir un no resident de 27 anys amb 0,4 grams de MDMA. Aquesta matinada s'ha detingut al Pas de la Casa 3 homes no residents de 30,38 o 41 anys en possessió de 3,6 grams de cocaïna, 1,5 grams d'heroïna, 2 pastilles d'heroïna i 2 pastilles d'èxtasi.