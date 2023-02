Andorra s'estrena en la Conferència sobre política de seguretat internacional

Actualitzada 17/02/2023 a les 18:03

La ministra d'Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, assisteix a la ciutat alemanya de Munic a la Conferència Anual sobre política de seguretat internacional en la que representa la primera participació d'una autoritat andorrana en la trobada, segons destaca el Govern. La reunió és un fòrum independent que se celebra des del 1963 amb intercanvi d'opinions de mandataris d'arreu del món que en aquesta edició aplega 450 persones de més de 70 països, entre els que hi ha caps d'Estat i de Govern, ministres, líders d'organitzacions internacionals i representants de grans empreses i de la societat civil, detalla l'executiu.La conferència s'organitza en taules rodones que abordaran temàtiques específiques de seguretat energètica, la cooperació al desenvolupament, els drets humans i les infraestructures globals. Aquest any el tema central és la guerra Ucraïna "i especialment el debat sobre l'ordre internacional cada cop més confrontant entre democràcies i autocràcies", assenyala el Govern.La titular d'Afers Exteriors en funcions restarà a Munic fins diumenge i prendrà part en un esdeveniment sobre política exterior feminista, on es comentaran possibles iniciatives conjuntes. Ubach mantindrà diverses reunions bilaterals amb la representant d'Eslovènia i el de Romania, amb qui preveu tractar la negociació de l'Acord d'Associació amb la UE.