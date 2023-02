Un expert afirma que el creixement turístic i immobiliari "té un recorregut limitat"

Actualitzada 16/02/2023 a les 16:52

Javier Díaz Giménez, professor d'Economia d'IESE i expert en macroeconomia, ha manifestat avui en la presentació de l'informe macroeconòmic encarregat per l'Empresa Familiar Andorrana que la banca i el comerç "seguiran perdent" i que el turisme i les activitats immobiliàries "són el camí fàcil, però tenen un recorregut limitat". En aquest sentit, ha matisat que el marge de creixement està en els sectors de la tecnologia, els serveis digitals i la indústria. "Hem vist que a Andorra li falta indústria i aquí hi ha una oportunitat de mantenir els indicadors de productivitat", ha destacat Díaz.L'expert ha afegit que a mesura que Andorra s'apropi a la Unió Europea el sector del comerç "seguirà perdent pes perquè aniran desapareixent els diferencials". Així, ha plantejat propostes com posar en valor els recursos humans, ja que la població "ha crescut mentre que la renda per càpita s'ha estancat". Respecte a l'augment poblacional, l'economista ha indicat que si es manté la tendència actual de natalitat, d'aquí a 85 anys la població podria caure un 35% i situar-se en els 50.000 habitants. Pel que fa a les administracions públiques, Díaz considera que "el sistema de pensions començarà a generar dèficit a partir de l'any vinent" i ha recordat que per fer front a les necessitats de futur de la CASS s'ha d'incrementar les cotitzacions i que per mantenir l'actual estat del benestar sense renunciar a créixer, "caldrà prendre decisions respecte a la pressió fiscal".El president de l'EFA, Daniel Armengol, ha destacat que amb les conclusions de l'informe "es moment de reflexionar sobre què s'ha fet bé i allò que cal corregir".