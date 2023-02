Programes de mobilitat per treballar a Irlanda i Alemanya

Actualitzada 16/02/2023 a les 12:30

Andorra comptarà amb dos nous programes de mobilitat internacional per a joves amb Irlanda i Alemanya, segons ha informat la ministra d'Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, aquest matí en roda de premsa. Els programes seran similars als ja establerts al Canadà, amb una durada d'un any, per a joves d'entre 18 i 30 anys i 25 places per programa. Tanmateix, Ubach ha avançat que durant el primer semestre d'aquest any se signaran dos programes més amb Croàcia i Austràlia, i que s'han iniciat converses per oferir propostes similars del continent europeu i asiàtic.La ministra en funcions ha comparegut juntament amb Jordi Canut, tercer secretari del ministeri d'Afers Exteriors, i de Pere Baró, el primer jove andorrà que va participar en un programa d'aquest tipus al Canadà. Canut ha explicat que el programa amb el Canadà té oberta la seva tercera convocatòria, que preveu fins a 25 places i es destina a joves andorrans d'entre 18 i 30 anys, amb una durada màxima d'un any. El termini per inscriure's s'allargarà fins al novembre. D'altra banda, en el cas del programa amb els Estats Units, Canut ha recordat que s'adreça a joves universitaris a temps complet, té una durada de 4 mesos i s'ha de fer fora del període lectiu. El període per apuntar-s'hi s'acaba al març i cal contractar una agència no governamental autoritzada pels EUA.