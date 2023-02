Part del nucli dur de terceravia se'n va a L'A

Membres del partit eren partidaris de pactar amb Cabanes i d’altres, de fer-ho amb Espot

La falta de concreció de Josep Pintat sobre si es tornaria a presentar com a cap de llista de terceravia o no i la convicció de no voler fer pactes preelectorals van acabar portant el partit a no presentar-se a les eleccions generals. Però aquesta no és l’única conseqüència de la no presència del partit de Pintat al proper 2-A. Part del nucli dur de la formació amb origen a Sant Julià s’ha desvinculat del partit i ha ofert el seu suport, més o menys directe, a Liberals.



Entre els divergents hi havia Ricard Fiter, Albert i Clara Pintat o Joan