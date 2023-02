Més garanties sanitàries per als desplaçats

Les empreses han de cobrir totes les despeses en aquest àmbit dels obrers estrangers

El Govern va aprovar ahir una modificació del reglament del servei d’Immigració per posar “negre sobre blanc” que les empreses que portin treballadors subcontractats de països que no tinguin conveni amb la CASS s’han de fer càrrec de les despeses sanitàries. Així ho va explicar el ministre de Finances i portaveu en funcions, Cesar Marquina, que va recordar que aquesta obligació ja existia fins ara, però s’ha volgut incorporar explícitament al reglament en haver-se constatat, durant els controls que s’estan fent les darreres setmanes, que hi ha empreses “que no estan complint completament com caldria la cobertura sanitària dels empleats”.



D’aquesta