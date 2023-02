Pallarés i Salazar les veuen com una manera d’acabar amb la manca de representació femenina a determinades professions

Les quotes van ser ahir objecte de debat durant la taula rodona Dona i política, organitzada per l’Associació de Dones d’Andorra (ADA). Les convidades van ser Eva Choy, de Liberals (L’A); Conxita Marsol, de Demòcrates per Andorra (DA); Judith Pallarés, d’Acció; Carine Montaner, d’Andorra Endavant, i Judith Salazar, del Partit Socialdemòcrata (PS). Una per una van mostrar la seva opinió a la pregunta formulada per la moderadora: “El departament d’Interior de Catalunya ha anunciat que en les properes convocatòries de bombers reservarà el 40% de les places per a les dones. Hi esteu d’acord?”



Choy, cònsol menor d’Ordino, va ser la