La incapacitat de l'acusat per entendre el judici obliga a suspendre'l

Els pèrits van concloure que l’home, amb una malaltia mental, no podia declarar

La malaltia mental de l’acusat va obligar ahir el Tribunal de Corts a suspendre la vista oral en què se l’havia de jutjar pel delicte major d’amenaces de mort amb arma i el delicte menor de maltractaments en l’àmbit domèstic. Els pèrits, que van avaluar l’home just abans de l’inici de la vista, van concloure que l’acusat, que pateix una malaltia mental orgànica, no es trobava capacitat per exercir el dret de defensa ni per comprendre el procediment judicial.



Segons va argumentar un dels professionals, “ara mateix tindria un coeficient intel·lectual borderline” que no li permetria prestar declaració ni comprendre la