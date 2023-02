Indemnització per un procés judicial que dura cinc anys

El TC considera que “el lapse temporal és excessiu per a un procés d’aquest tipus”

El Tribunal Constitucional ha declarat que s’ha vulnerat el dret d’un judici de durada raonable per la inactivitat de la secció d’instrucció 1 de la Batllia en les diligències prèvies i que els recurrents tenen dret a ser indemnitzats. Es tracta d’una causa per un delicte d’estafa processal i els magistrats consideren que cinc anys per resoldre el procés és excessiu, segons la sentència que va publicar ahir el BOPA, estimant parcialment el recurs d’empara dels afectats.



La causa s’inicia el 24 de febrer del 2017, quan un despatx d’arquitectura va presentar una querella pels delictes d’intrusisme, d’emissió de dictamen o