Govern planteja canvis de lleis per erradicar els abusos amb treballadors desplaçats

Actualitzada 16/02/2023 a les 15:43

Els ministres d'Economia, Interior i Territori i Habitatge s'han reunit aquest matí amb representants de la junta directiva de la patronal de la construcció, l'Acoda, per abordar la situació que s'ha generat després que hagin sortit a la llum les males praxis que pateixen treballadors del sector que arriben al país subcontractats sota el règim de prestació de serveis. El titular d'Economia en funcions, Jordi Gallardo, ha apuntat que les dues parts s'han emplaçat a centrar-se "en les situacions que cal millorar" i que s'emmarquen en tres àmbits d'actuació que molt probablement necessitaran de modificacions legislatives. En aquest sentit, ha posat de manifest que la voluntat és que aquests treballadors també hagin d'estar protegits pel marc laboral andorrà i posar ordre a les empreses que es dediquen a la cessió d'aquests treballadors perquè "empreses que són constructores no estan exercint com a tal, si no que fan cessió o prestació de treballadors, quan haurien de fer construcció. Aquest tema també requerirà d'algun tipus de regulació més concreta per posar ordre a aquesta situació".Gallardo ha indicat que dels més de 4.000 treballadors del sector uns 250 es troben sota aquest règim, que són una minoria els que estarien afectats per aquestes irregularitats i que la voluntat del Govern i de l'Acoda "és centrar-nos en aquestes situacions que cal millorar". Treball te oberts vuit expedients que afecten a quatre empreses, quatre que afecten temes de seguretat i salut en el treball i quatre de l'àmbit laboral que afecten, per exemple, a les hores de treball. Alguna de les afectades és membre de l'Acoda, ha indicat Gallardo, que ha afegit que no "es tracta d'assenyalar ningú" i que el rellevant és el compromís de col·laboració.El ministre d'Interior en funcions, Josep Maria Rossell, ha assenyalat que de cas penal només els consta el que va derivar fa uns dies en la detenció d'un empresari per les condicions en les quals allotjava els treballadors i ha defensat que el Govern "se n'ha cuidat, ha estat proactiu i molt sensible de cara a aquests treballadors". En aquest sentit, ha apuntat que durant l'any passat es van fer més de 600 controls relacionats amb treballadors immigrants i que "només es van detectar sis irregularitars de caire administratiu".