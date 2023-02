Els abonats en telefonia mòbil creixen un 20,5%

Actualitzada 16/02/2023 a les 10:50

Els abonaments per serveis de telefonia mòbil van augmentar un 20,5% al gener, situant-se a 40.998 segons l'informe publicat pel departament d'Estadística. Per la seva banda, els de telefonia fixa van incremnentar-se un 2,3%, fins als 50.972, i els de banda ampla un 3,5%.L'informe recull que el tràfic telefònic en minuts sense internet durant el gener va ser de 14,07 milions, amb un descens del 14% respecte a l'any passat. Tanmateix, el tràfic nacional també va disminuir en 9,28 milions de minuts, un 15,4% menys en comparació el gener del 2021, mentre que l'internacional ho va fer en un 11,2%, situant-se en 4,78 milions de minuts. Andorra Telecom indica que durant el mes de gener el tràfic per internet en GB va ser de 12,15 milions, baixant un 1% respecte a l'any anterior.