El salari medià va pujar a 1.969 euros al desembre

Dades del mes avançat per a tots els sectors

Actualitzada 16/02/2023 a les 09:33

El salari medià va créixer a 1.969,08 euros al desembre, segons l'informe publicat aquest matí per Estadística. Es tracta d'un augment del 4,2% respecte el del desembre de l'any anterior, que va situar-se a 1.890 euros. Per la seva banda, el salari mitjà també va pujar, concretament un 4,6% fins als 2.840,95 euros, mentre que al desembre del 2021 va col·locar-se en 2.715,62 euros.Estadística concreta que la massa salarial va situar-se a finals de l'any passat a 129.890.859 euros, un creixement de l'11,6% respecte a un any endarrere, mentre que el nombre d'assalariats va augmentar un 6,7% fins als 45.721.