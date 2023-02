El Carnaval de la gent gran acull 400 persones

Actualitzada 16/02/2023 a les 19:11

El Carnaval interparroquial de la gent gran s'ha celebrat avui a Encamp amb la participació del voltant de 400 persones. L'acte ha iniciat amb un concurs de comparses en què cada grup d'entre 10 i 15 participants ha presentat un ball que ha estat avaluat per un jurat format per representants de diferents parròquies.El premi a millor vestuari ha estat per la comparsa d'Encamp, el premi a la comparsa més original per Escaldes-Engordany, la coreografia més divertida ha estat per la comparsa de Sant Julià, la de millor coreografia per la Massana i la de millor comparsa per Andorra la Vella.