Augmenten a 409 els aturats a finals de gener

Actualitzada 16/02/2023 a les 10:35

La xifra d'aturats inscrits al servei d'Ocupació en recerca de feina era de 409 a final de gener, el que representa una pujada del 10,5% en comparació a les 370 que hi havia al desembre del 2021.L'informe publicat aquest matí per Estadística indica que gairebé la meitat dels demandants, un 48,7%, eren de nacionalitat andorrana, mentre que un 27,9% eren espanyols i un 6,5% portuguesos, a més hi havia nou aturats ucraïnesos. Del total de desocupats, 230 feia més de 20 anys que residien al país, mentre que 74 i 66 portaven entre 10 i 19 anys i entre 5 i 9 anys, respectivament. Estadística informa que 184 aturats tenen entre 40 i 59 anys, mentre que la segona i tercera franja més representada són la d'entre 26 i 39 anys, amb 96 persones, i la de 18 a 25 anys amb 83.El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària també va incrementar al gener. El total de persones que rebien l'ajut de Govern era de 19, un 11,8% per sobre dels 17 beneficiaris del desembre i un 44,1% menys que les 34 persones del gener de l'any passat, indica Estadística.L'informe recull que 299 persones es trobaven en demanda d'una millora laboral a finals de gener, fet que representa una disminució del 6% respecte al mes anterior. A més, el nombre total de llocs de treball oferts al gener va ser de 1.238, amb una baixada del 38,6%. D'altra banda, Estadística afegeix que el mes passat es van fer divuit contractacions mitjançant el servei d'Ocupació i cap mitjançant els programes de treball temporal. En canvi, 62 van trobar feina pels seus propis mitjans.El nombre de contractacions aquest hivern ha batut rècords, tal com ja van informar els ministres en funcions, Josep Maria Rossell i Jordi Torres, amb un total de 7.222 places aprovades i 6.380 de cobertes, la gran majoria del sector hoteler (3.990), mentre que la majoria corresponen a estacions d'esquí, agències de viatges, botigues de lloguer d'esquí i comerç. Les dades, que són més altes que les de la temporada passada, posen de manifest, segons va ressaltar el Govern, el repunt del turisme que s'ha produït aquest hivern.