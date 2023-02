Atropellament d'un home de 69 anys a la capital

Actualitzada 16/02/2023 a les 16:06

Un home de 69 anys ha resultat ferit aquest matí en ser atropellat per un camió a Andorra la Vella. El sinistre ha estat a les 12.06 hores, quan el resident circulava pel carrer Bonavista número 27 i ha estat atropellat per un camió Mercedes-Benz 814d amb placa andorrana. El vianant ha estat traslladat a l'hospital per ser tractat de ferides que haurien estat de poca gravetat i a la tarda ja ha estat donat d'alta, segons informa el centre sanitari.D'altra banda, un ciclista de 20 anys s'ha accidentat a les 11.09 hores a la carretera general 2, a Sant Julià de Lòria, concretament al punt quilomètric 9'500. En el sinistre només hi ha hagut implicada la bicicleta del resident. El centre hospitalari informa que el jove hauria patit ferides lleus.