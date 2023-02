Andorra Endavant manté la llista de Sant Julià de Lòria

Actualitzada 16/02/2023 a les 06:03

Andorra Endavant va anunciar ahir, després dels dubtes exposats, que ha solucionat els problemes que tenia per mantenir la llista territorial de Sant Julià. La líder del partit, Carine Montaner, va informar que el candidat lauredià va acabar signant l’excedència laboral que l’obligava a agafar l’empresa on treballa per concórrer a les eleccions. Montaner va explicar que el candidat “es buscarà feina i ha triat fer sacrificis i donar suport al projecte polític”, fet que permet salvar la llista.A més, una de les suplents de la llista d’Ordino de la mateixa formació va viure la mateixa situació i també va acabar signant l’excedència “i es quedarà sense salari fins a les eleccions”, va manifestar Montaner, afegint que la candidata “està disposada a fer sacrificis pel canvi amb l’ajuda de la seva família i amics”. Carine Montaner va assegurar dimarts que l’obligació d’agafar l’excedència “dificulta encara més poder trobar candidats i suposa un fre a la democràcia”, i va assenyalar que “m’he trobat molts problemes aquestes eleccions” i que hi ha “pressions” perquè la gent que vol no es pugui presentar. La màxima responsable d’Andorra Endavant va lamentar que sigui a Sant Julià, la seva parròquia, on estava en risc la territorial perquè amb la marxa de Pintat “teníem moltes possibilitats de guanyar la territorial”.