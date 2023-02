Visita del primer ministre de Liechtenstein, Daniel Risch

Actualitzada 15/02/2023 a les 18:57

El cap de Govern en funcions, Xavier Espot, rebrà demà la visita oficial del primer minsitre de Liechtenstein, Daniel Risch, i el secretari general del ministeri d'Afers Generals del govern i Finances, Simon Biedermann. La finalitat de la visita és refermar la cooperació existent entre països i compartir l'experiència de Liechtenstein en el seu prcés d'acostament a la Unió Europea, així com les negociacions d'Andorra amb Brussel·les per assolir l'acord d'associació.Govern informa que l'agenda de treball començarà demà a la tarda amb la trobada bilateral entre Xavier Espot i Daniel Risch, que també comptarà amb la presència de Simon Biedermann i de l'ambaixador andorrà al Consell d'Europa, Joan Forner. Seguidament hi ha prevista la celebració d'una reunió de treball encapçalada pels dos mandataris, juntament amb el secretari d'Estat d'Afers Europeus en funcions, Landry Riba, i amb la ministra Maria Ubach i Joan Forner.La jornada continuarà amb la trobada entre el ministre de Finances i Portaveu en funcions, Cesar Marquina, i Risch, juntament amb el secretari d'Estat Marc Ballestà, Landry Riba i Joan Forner. Tanmateix, està previst que Espot i Risch ofereixin una roda de premsa per valorar les reunions del dia.La visita clourà divendres amb la trobada entre la síndica general, Roser Suñé, i Risch a Casa de la Vall, seguida del desplaçament de la delegació de Liechtenstein a Soldeu per tal de conèixer de primera mà el model de turisme de neu impulsat a Andorra.