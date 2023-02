Un camió de transport de ciment bolca a la C-14, a Bassella, i genera retencions

Actualitzada 15/02/2023 a les 06:57

Un camió que transportava ciment es va accidentar ahir a la tarda a la C-14, més concretament al punt quilomètric 130,5, a l’altura del terme municipal de Bassella. Emergències va rebre l’avís passades les cinc de la tarda i hi va enviar els serveis immediatament. El tràiler va quedar bolcat enmig de la carretera, provocant el tancament d’un dels carrils i retencions a la carretera. Més tard, es va habilitar un pas alternatiu.Per causes que es desconeixen i que s’estan investigant, el conductor del vehicle pesant articulat va perdre el control i va sortir de la via. Després de l’impacte, el camió va quedar mig bolcat, amb una de les portes enganxades a l’asfalt. Tot i això, el conductor del camió va poder sortir sol del vehicle i ja era a l’exterior quan van arribar els serveis d’emergència i va ser atès pel SEM. Segons van informar, l’accident no va causar víctimes. Al lloc dels fets també s’hi van desplaçar dues dotacions del parc de bombers d’Oliana i efectius dels mossos d’esquadra.A causa de l’incident, el camió va patir una petita fuita en el dipòsit del combustible que va tacar la carretera. Per aquest motiu, els bombers de la Generalitat de Catalunya van estar treballant per neutralitzar la taca, segons van informar a través de les xarxes socials.