Un any per revisar les condicions del pis dels treballadors peruans

Actualitzada 15/02/2023 a les 19:17

El ministre en funcions Cesar Marquina ha explicat en la roda de premsa de consell de ministres que les imputacions a l'empresari detingut divendres passat per la policia es remunten a una denúncia que va fer la propietat de l'allotjament de Canillo on tenia els obrers peruans el 15 de desembre del 2021. Afers Socials va fer una inspecció al pis on estaven els treballadors i va detectar que vivien en condicions degradants per la quantitat de persones que hi havia i per la falta de neteja. Marquina ha exposat que l'empleador va acudir al ministeri per informar que havia solucionat les mancances perquè havia redistribuït els operaris en més pisos i havia posat una persona per encarregar-se de la neteja dels habitatges. I ha afirmat que un any després, el desembre del 2022, es va fer una altra inspecció de control per comprovar que es complien les millores en les condicions de vida dels obrers peruans.La primera actuació va servir per constatar "possibles incompliments en l'àmbit penal" que es van posar en coneixement de la justícia sense tenir proves específiques de la responsabiltat penal. I el titular en funcions de Finances i Portaveu ha recalcat que es van desenvolupar la via administrativa i la penal en paral·lel i ha estat la justícia que ha trigat en el procediment fins arribar a l'arrest de l'empresari la setmana passada.Marquina ha insistit que aquella denúncia "és un cas aïllat" i que són les denúncies el que permeten la intervenció d'Afers Socials, Inspecció de Treball, Immigració i la policia per fets concrets perquè en molts casos "es fan inspeccions i no donen fruit" perquè no s'arriba a parlar amb els afectats sinó que es coneixen les possibles irregularitats per terceres persones. El ministre en funcions ha assenyalat que Afers Socials va facilitar un mòvil als obrers que s'allotjaven en el pis de Canillo perquè poguessin contactar amb el departament i roba d'abric.