Actualitzada 15/02/2023 a les 16:08

⚠️A més dels atacs de phishing per SMS, hem detectat trucades de persones que es fan passar per gestors de @MoraBanc.

MoraBanc mai us demanarà contrasenyes ni dades confidencials per telèfon. Precaució.

Missatges i trucades fent-se passar per gestors de MoraBanc. És el frau que l'entitat bancària ha detectat i el que ha motivat una alerta a primera hora de la tarda per xarxes socials per advertir els usuaris que rebin aquestes comunicacions que es tracta d'un frau perquè el banc "mai us demanarà contrasenyes ni dades confidencials per telèfon".L'entitat remarca que es tracta d'un cas de phishing "via SMS avisant d’un suposat bloqueig del compte a causa d’un càrrec inusual" i demana als clients que hagin entrat a l'enllaç del missatge que es posi en contacte amb el gestor que tinguin a MoraBanc "el més aviat possible". Una hora després de detectar aquesta operativa fraudulenta el banc ha tornat a avisar que els delinqüents cibernètics també estaven intentant enganyar els clients amb trucades fent-se passar pel gestor.