Les empreses han de cobrir la despesa sanitària d'obrers contractats a l'estranger

El consell de ministres ha aprovat avui una modificació del Reglament d'Immigració per fixar "negre sobre blanc" que totes les empreses que tenen aquí treballadors desplaçats han de cobrir les despeses sanitàries per malaltia i baixa dels empleats que provenen de països sense conveni amb la CASS, segons ha informat el ministre de Finances i Portaveu en funcions. Cesar Marquina ha recalcat que aquesta obligació ja existia però que el canvi reglamentari s'ha fet "per si hi havia dubtes" perquè en les inspeccions que s'estan fent i de les notícies que s'estan publicant s'han detectat que hi havia incompliments d'algunes empreses amb les obligacions de cobertura sanitària.El ministre en funcions ha recordat que fa unes setmanes es va modificar el mateix reglament per aclarir que totes les sol·licituds de residència i treball havien d'estar emparades en contractes que complissin la normativa andorrana. Canvi que també es va implementar en constatar que hi havia empreses que no complien la legislació laboral del Principat i per això es van rebutjar algunes demandes de permisos de treball.