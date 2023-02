L’Associació de Contractistes d’Obres té una reunió amb el Govern i després exposarà la problemàtica a la junta del març

L’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda) té previst portar sobre la taula de la junta del mes que ve la problemàtica cada cop més gran sobre els anomenats treballadors desplaçats –la majoria peruans– i veure quines mesures es poden aplicar i, juntament amb els controls que es fan des d’Interior, apaivagar la polèmica que hi ha a l’entorn d’aquesta fórmula, que s’està utilitzant cada cop més, per suplir la falta de mà d’obra que tenen les empreses andorranes i poder complir amb les dates d’entrega d’obra.



El Govern ha demanat als dirigents de l’Acoda reunir-se per abordar conjuntament la situació. Els