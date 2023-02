La malaltia mental de l'acusat obliga a suspendre un judici

Actualitzada 15/02/2023 a les 11:47

El Tribunal de Corts ha suspès el judici previst per aquest matí, després que els pèrits hagin conclòs que l'acusat, que pateix una malaltia mental orgànica, no està capacitat per exercir el dret de defensa ni per entendre el procediment judicial. Segons ha argumentat un dels professionals, "ara mateix tindria un coeficient intel·lectual borderline" que no li permetria prestar declaració ni comprendre la situació. A més, el pèrit ha apuntat que la "conducta impredictible" de l'home el podria portar a "tancar-se en banda" o, inclús, a tenir "una conducta impulsiva o agressiva". Així mateix, ha constatat una alteració en la memòria de l'imputat "creïble per la patologia que pateix”.Per aquests motius, els pèrits han conclòs que l'home no es troba en condicions de ser jutjat i han apuntat que difícilment presentarà millores per poder seguir el procediment judicial en un futur. En aquest sentit, han reiterat la importància que l'home continuï el tractament i que se'l pugui reinserir en la societat en la mesura del possible.L'home havia de ser jutjat pel delicte major d'amenaces de mort amb arma i del menor de maltractaments en l'àmbit domèstic. Els fets haurien passat en el marc de l'àmbit familiar, encara que la defensa considera que els delictes no s'han provat. Vistes les conclusions dels pèrits, el ministeri fiscal ha demanat el sobreseïment de la causa provisional, per si mai es torna a trobar en condicions de ser jutjat. En canvi, la defensa ha sol·licitat el sobreseïment definitiu.