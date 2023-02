La direcció de bombers suprimeix les guàrdies de 12 hores conflictives

Actualitzada 15/02/2023 a les 19:23

La direcció i els sindicats de bombers han tancat aquesta tarda el conflicte generat per la planificació d'algunes guàrdies de 12 hores. El director del cos, Jordi Farré, ha explicat que se suprimiran les previstes –que "tenien una afectació irrissòria", ha insistit– i ha assegurat que en cap cas la intenció era generalitzar-les. "24 hores és el més adient per a les guàrdies operatives", ha afirmat. El director del cos ha defensat que tant ell com el director adjunt són bombers amb molts anys de servei, que "mai anirem en contra del col·lectiu" i que "com sempre la voluntat de la direcció és consensuar el màxim possible" amb la plantilla.Els sindicats han sortit satisfets de la reunió i del compromís de "respectar el reglament" perquè, van insistir, les guàrdies operatives de 24 hores són el més eficient.