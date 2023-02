La candidatura d'Andorra Endavant a Sant Julià perilla

Les eleccions generals a la parròquia laurediana han començat mogudes. Després de la notícia de la falta de terceravia als comicis, amb el seu feu a Sant Julià, el combat per aconseguir els dos consellers que dona la parròquia havia quedat obert entre les quatre formacions que s’hi presentaven –DA i L’A, PS i SDP, Concòrdia i Andorra Endavant–. La formació de Carine Montaner, però, podria finalment no ser present a la territorial. L’empresa on treballa un dels candidats l’ha obligat a agafar l’excedència si vol continuar en el procés electoral, fet que evidentment significa estar sense feina ni sou