L'escola d'handbol inicia la segona campanya pel càncer infantil

Actualitzada 15/02/2023 a les 12:16

L'associació Handball School celebra demà la segona campanya "Xocolatada d'Handbol Solidària" en una desena d'escoles del Principat. L'objectiu és recaptar 5.000 euros per impulsar la investigació del càncer infantil amb la Fundació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.La campanya consisteix a realitzar als centres educatius del país una xocolatada i a més promocionar l'esport. Aquesta és una jornada lúdica on poden participar tant pares com alumnes fent un donatiu de cinc euros col·laborant en la investigació i el diagnòstic del càncer infantil. L'associació l'any passat va recaptar fins a 2.344,30 euros en quatre centres escolars.El càncer infantil afecta cada any 400.000 nens, aquesta malaltia és una de les principals causes de mort de joves a tot el món.