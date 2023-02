El sindicat de mestres posa en relleu la dificultat que tenen molts joves per seguir la formació acadèmica a partir dels 14 anys

La proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior en funcions, Ester Vilarrubla, d’allargar l’ensenyament obligatori dels 3 als 18 anys no convenç el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP). “La visió general és que la gent que treballa a segona ense­nyança no està d’acord que s’allargui l’ensenyament obligatori fins als 18 anys”, va dir al Diari la secretària d’organització del SEP, Carla Guinot. El motiu, va argumentar, és que “tenim nens d’entre 14 i 15 anys que no tenen objectiu acadèmic i allargar-ho fins als 18 és allargar el patiment”.



El sindicat va realitzar una enquesta als afiliats per valorar la proposta.

