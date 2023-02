Actualitzada 15/02/2023 a les 20:21

“Som les dones més preparades de la història i resulta que no arribem als llocs de responsabilitat”, ha manifestat aquesta tarda Judith Pallarés durant la taula rodona 'Dona i política', organitzada per l’Associació de Dones d’Andorra (ADA). A banda de la presidenta i fundadora d’Acció, també han participat Conxita Marsol, de Demòcrates per Andorra (DA), Eva Choy, de Liberals d’Andorra, Judith Salazar, del Partit Socialdemòcrata (PS) i Carine Montaner, d’Andorra Endavant.