Indemnització per la inactivitat de la Batllia

Actualitzada 15/02/2023 a les 12:45

El Tribunal Constitucional ha declarat que s'ha vulnerat el dret d'un judici de durada raonable per la inactivitat de la Secció d'Instrucció 1 de la Batilla en les diligències prèvies i que els recurrents tenen dret a ser indemnitzats. Es tracta d'una causa per un delicte d'estafa processal i els magistrats consideren que cinc anys per resoldre el procés és excessiu, segons la sentència que publica el BOPA aquest matí estimant parcialment el recurs d'empara dels afectats.La causa s'inicia el 24 de febrer del 2017, quan un despatx d'arquitectura va presentar una querella pels delictes d'intrusisme, d'emissió de dictamen o d'assessorament mancant a la veritat o al menyspreu temerari a la veritat i estafa processal. Quatre anys després, el 6 de maig del 2021, la Secció d'Instrucció 1 de la Batllia va arxivar el cas. La representació dels recurrents va recórrer i van demanar el retorn del dossier a la Batllia per continuar la instrucció del delicte d'estafa processal. El 25 de gener del 2022, la Batllia va tornar a arxivar el cas i el depatx van tornar a apel·lar. El 2 d'agost del 2022 el president del Tribunal de Corts va desestimar el recurs.El 24 de novembre del 2022 la defensa del despatx d'arquitectura va recórrer al TC contra l'aute de la Batllia i contra els dos autes dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció a obtenir una decisió en Dret, i a un judici de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.El TC reconeix que han transcorregut més de 5 anys des de la interposició de la querella del 24 de febrer del 2017 fins al recurs d'empara del 24 de novembre del 2022. Considera que "el lapse temporal és excessiu per un procés d'aquest tipus i declara que no existeix una complexitat tècnica especial ni un nombre extens de parts que pugui justificar un retard de més de quatre anys per posar fi al procediment d'instrucció per part de la Batllia".El Tribunal Constitucional ha publicat avui al BOPA dos autes d'admissió a tràmit de recursos d'empara per inactivitat d'instàncies judicials. Un dels casos acceptats és degut a la inactivitat del Tribunal de Corts i l'altre permès és a conseqüència de la inactivitat de la Batllia.