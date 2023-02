Estudi per millorar la connexió ferroviària de mercaderies a l'Alta Arieja

Actualitzada 15/02/2023 a les 19:03

Andorra cofinançarà l'elaboració d'un informe de viabilitat i d'oportunitat de desenvolupament i millora de la connexió ferroviària de mercaderies a la zona de l'Alta Arieja. El ministre Portaveu en funcions, Cesar Marquina, ha informat avui en la roda de premsa posterior al consell de ministres que l'aportació de l'executiu serà de 3.500 euros, sent el preu total de l'estudi de 70.000. El projecte estudiarà la viabilitat de crear una plataforma intermodal a la zona de Mérens les Vals, així com la càrrega de mercaderies que podria suportar la infraestructura ferroviària.Marquina ha indicat que l'aportació del Principat es fa efectiva donat que millorar els accessos al país ha estat una de les prioritats del Govern en aquesta legislatura, així com "potenciar" les mesures de transició energètica i el desenvolupament sostenible. A més, considera que el projecte podria ser beneficiós per a reforçar els intercanvis comercials entre els dos països, augmentant el volum de les importacions i exportacions provinents de França i aconseguint disminuir el trànsit de carreteres com l'RN116.