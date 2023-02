Els tres sindicats recorreran fins i tot a la vaga si la direcció canvia els torns de 24 hores

Els tres sindicats del cos de bombers, SIBA, Associació-118 i ABA, estan en peu de guerra per les guàrdies. Fins ara han estat sempre de 24 hores, però la direcció n’ha inclòs en la planificació per a les pròximes setmanes algunes de 12 hores. “El malestar i la crispació” que ha creat va provocar que ahir les tres organitzacions sindicals emetessin un comunicat conjunt en què anunciaven protestes “en defensa dels nostres drets”, inclosa una possible vaga, si no cessa la “mala praxi” per part de la direcció.



El fet és que, segons els sindicats, la direcció “pretén modificar de forma