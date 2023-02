Actualitzada 15/02/2023 a les 10:50

El Tribunal Constitucional ha tornat a desestimar la petició d'Enric Dolsa de suspendre el pacte de socis entre el Govern i Grifols per tirar endavant el laboratori de la farmacèutica a Ordino. El conseller comunal va presentar un recurs de súplica contra la decisió de l'Alt Tribunal del 20 de desembre passat per la inadmissió del recurs d'empara contra les decisions de la Batllia i del Tribunal Superior d'avalar l'acord entre l'executiu i l'empresa, segons l'aute que publica avui el BOPA.La representació de Dolsa al·legava que les dues instàncies jurisdiccionals "no han protegit el principi de legalitat i no han tingut una actuació proactiva a favor dels drets fonamentals" i qualificava els arguments per refusar la petició de suspensió cautelar del pacte de socis com "incoherents, absurds i arbitraris". I demanava la revocació de l'aute del desembre per atendre el recurs d'empara per vulneració de drets constitucionals que el conseller ordinenc considera que s'ha produït amb el pacte de socis. Els magistrats del Constitucional responen al recurs de súplica afirmant que de l'anàlisi de les resolucions de la Batllia i el Tribunal Superior es desprén que "contenien una motivació que justificava la no suspensió dels efectes del contracte que impugnava el recurrent i que aquestes no podien ser titllades d'il·lògiques, ni d'arbitràries, sense que en aquest recurs de súplica s'articulin motius de fet o de dret que no hagin estat tinguts en compte per l’aute d’inadmissió a tràmit".Dolsa va anunciar al desembre quan el TC va rebutjar suspendre el pacte de Grifols que portaria la causa al Tribunal Europeu d'Estrasburg