Actualitzada 15/02/2023 a les 19:19

El PS s'ha reunit aquesta tarda amb la Federació de la Gent Gran del Principat d'Andorra (FGGPA) per parlar sobre les preocupacions i els problemes estructurals que declaren que continuen "sent els mateixos". La trobada ha servit per posar en comú el tema de les pensions, la implementació del tercer pagador, la podologia, les campanyes de prevencio del càncer de pròstata.