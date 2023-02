Donació de 7.500 euros als afectats a Síria i Turquia

Actualitzada 15/02/2023 a les 19:46

Govern donarà 7.500 euros a la Creu Roja Andorrana per als afectats del terratrèmol del 6 de febrer, que ha afectat Turquia i Síria, segons ha informat el ministre Portaveu en funcions, Cesar Marquina. Actualment es calcula que més de 30.000 persones han mort arren del terratrèmol, i més de 100.000 han estat ferides. L'aportació a l'organització andorrana servirà per finançar les accions del Comitè Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna sobre el terreny, especialment per atendre les primeres necessitats dels afectats.Els casos actius de covid es mantenen per sota la quinzena aquesta setmana, concretament amb tretze i cap ingressat, segons ha informat Marquina en roda de premsa posterior al consell de ministres. Així, el nombre total de casos fins a la data ascendeix a 47.866, amb 47.694 altes i 159 defuncions. Una setmana més, el Govern ha decidit prorrogar fins el proper dimecres les actuals mesures de prevenció acordades ara fa una setmana.