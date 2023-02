'Desig. Un tramvia' i 'Les raisins de la colère', obres d'una temporada reduïda

L’andorrana Maria Lanau representarà al Comunal el clàssic de Tennessee Williams

El cartell de la 62a edició de la Temporada de teatre serà reduït aquest any a conseqüència de la impossibilitat de Sant Julià de programar representacions per l’incendi que va afectar l’escenari del Centre Cultural el novembre passat. Serà, doncs, una temporada exclusiva d’Andorra la Vella que comptarà amb dos muntatges, un dels quals tindrà l’actriu andorrana Maria Lanau sobre l’escenari. Lanau fa part de l’elenc de Desig. Un tramvia, que es representarà el 2 d’abril al Teatre Comunal. L’obra està dirigida per Paul Berrondo i adapta el clàssic de Tennessee Williams Un tramvia anomenat desig, que tracta qüestions com