Càritas recapta els primers 25.000 euros en la campanya d'ajuda a Turquia i Síria

Actualitzada 15/02/2023 a les 06:22

Càritas Andorrana ha posat en marxa una campanya de recaptació de fons per oferir ajuda als milers d’afectats pel terratrèmol de Turquia i Síria. Ara per ara ja s’han recaptat 25.000 euros de les primeres aportacions rebudes per part de particulars i del fons de reserva de l’entitat, segons va informar ahir l’organització. El principal objectiu és donar cobertura humanitària i sanitària als damnificats pel sisme, que ha deixat més de 36.000 morts i més de 13 milions d’afectats, a banda dels milers de persones que segueixen desaparegudes. L’entitat va recordar a la ciutadania que es poden fer donacions a través de la pàgina web i als comptes bancaris que hi ha operatius a les tres entitats bancàries del país.Totes les aportacions que rebi l’organització andorrana es transferiran a Càritas Internacional, que s’ocuparà de donar suport i coordinar les accions que Càritas Turquia i Càritas Síria duen a terme amb les famílies afectades per la catàstrofe.