Avancen els tràmits per les obres de la rotonda de Montferrer

Situació actual a l'N-260, on s'ubicarà la rotonda de Montferrer per accedir a l'aeroport de la Seu

Actualitzada 15/02/2023 a les 13:04

El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol continua amb els tràmits per poder iniciar les obres de construcció de la rotonda de l'N-260, a Montferrer -a l'encreuament amb la carretera que du a l'aeroport-, i ha citat als propietaris dels terrenys afectats pel projecte per a realitzar l'aixecament de les actes prèvies d'ocupació de béns. Recordar que el ministeri va iniciar el procés per licitar les obres a finals d'any i aquestes suposaran una inversió de 590.682 euros (amb impostos) i hauran de quedar llestes abans que acabi l'any.