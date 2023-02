Aprovat el reglament d'accés i promoció al cos penitenciari

Actualitzada 15/02/2023 a les 19:03

El consell de ministres ha aprovat aquest matí el reglament d'accés i promoció al cos penitenciari, un reglament "força esperat pel col·lectiu", i una de les prioritats del ministeri de Justícia i Interior durant aquesta legislatura, segons ha indicat el ministre Portaveu en funcions, Cesar Marquina. En aquest sentit, Marquina ha manifestat que el text ha estat treballat amb els sindicats i que el seu objectiu és que el cos disposi d'un reglament específic que pugui reglar els sistemes de provisió de llocs de treball, les proves i el procés de selecció.Així, els agents podran accedir a promocions per ascendir a l'escala intermèdia o executiva amb una antiguitat d'un any de permanència mínima en un lloc de treball del cos sempre que prestin un títol d'ensenyament superior universitat emès o reconegut pel Govern dins dels àmbits de les ciències socials i jurídiques i ciències de la salut. En cas que no es disposi d'un títol d'aquesta tipologia, els agents podran optar a la promoció, tal com establia el reglament abans dels canvis aprovats avui, en cas de tenir una antiguitat de tres anys al cos.