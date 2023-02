680 controls de policia i 42 declaracions per descobrir irregularitats laborals

Actualitzada 15/02/2023 a les 19:21

La policia ha fet 680 controls a obrers per comprovar que tenen en regla la documentació per treballar i residir al Principat i ha detectat 6 irregularitats en els permisos "de caire administratiu", en les verificacions d'autoritzacions que els agents han fet a les obres i també per la via pública, segons ha explicat Cesar Marquina aquesta tarda. El ministre en funcions ha destacat que des de l'últim trimestre de l'any passat s'estan fent inspeccions d'ofici a empreses i llocs de treball i s'han recollit evidències de possibles incompliments de la normativa laboral i s'està analitzant la informació recollida per determinar si hi ha irregularitats en les condicions de treball.Marquina ha indicat que com a resultat de les inspeccions que s'estant fent des d'Immigració, Interior, Inspecció de Treball, policia i Afers Socials s'ha entrevistat a 42 persones "que han declarat en els llocs de treball per tenir la primera versió sobre incompliments de la llei". A aquests testimonis s'afegeixen les constatacions directes sobre les condicions de seguretat i higiene laboral que fan els inspectors de treball. El ministre en funcions ha incidit que les declaracions dels treballadors serveixen per instruir els expedients "i poder anar contra les empreses si és el cas". Les declaracions s'han instat arran de quatre inspeccions d'ofici a quatre empreses de la construcció, segons informa el Govern.