Pacte amb Espanya per col·laborar en el servei públic

La voluntat del protocol és fomentar l’intercanvi de coneixements i innovació

La secretària d’Estat de Funció Pública en funcions, Lara Vilamala, va signar ahir a Madrid un protocol d’entesa per a la col·laboració en l’àmbit del servei públic amb la directora de l’Institut Nacional d’Administració Pública d’Espanya (INAP), Consuelo Sánchez. El protocol recull la voluntat d’ambdues administracions de desenvolupar una col·laboració en l’àmbit del servei públic sobre una base de benefici mutu, promovent l’intercanvi d’experiències, el coneixement i la innovació, així com afavorint l’intercanvi de funcionaris entre tots dos estats. Pel que fa als àmbits de col·laboració, el text signat per Vilamala i Sánchez inclou identificar àrees de possible col·laboració com