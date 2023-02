Montaner denuncia excedències automàtiques per ser a les llistes

Actualitzada 14/02/2023 a les 16:08

Carine Montaner ha denunciat en un vídeo a les xarxes socials que dues entitats del país han posat en excedència dos integrants de la seva formació, Andorra Endavant, per anar a les llistes. Montaner exposa que les dues persones són "candidats molt macos que treballen en entitats del país" i ahir o avui els van comunicar des de recursos humans que "estaven en excedència automàtica només per estar a les llistes".La candidata a cap de Govern remarca que això significa que aquests afectats s'han quedat "sense salari només per tenir el nom a la llista" i per exercir el dret a ser a una candidatura, incidint que ni estaran al Consell perquè són suplents que donen suport a la formació. I considera que "això és il·legal i ho estem mirant amb els advocats" alhora que es pregunta "on està el lliure pensament. No es pot discriminar les persones pel seu pensament polític, per la seva orientació sexual o altres coses".Montaner adverteix que "anirem a per totes, ja sabem que molestem al poder i ja mirarem les accions legals" i anuncia als seus seguidors que "la lluita serà llarga". La cap de llista d'Andorra Endavant assevera que la seva formació "deu fer por per fer aquestes pressions".Carine Montaner lliga a la denúncia de les excedències el que va succeir amb una candidata de la territorial d'Andorra la Vella en el que qualifica com un camí difícil per les eleccions. La líder d'Andorra Endavant explica que al moment de presentar la llista al comú una suplent no figurava al cens electoral i van disposar de quinze minuts per buscar una altra persona "i vam tancar la llista pels pèls". I critica que tot i que finalment des del comú van admetre que es tractava "d'un error administratiu" perquè la candidata havia canviat de parròquia però tenia la documentació en regla no pot concórrer als comicis del 2 d'abril perquè no es pot modificar el cens fins a les properes eleccions. Montaner recalca que per aquest error "aquesta persona no pot votar ni ser candidata".