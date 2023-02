Tots els partits consideren que poden treure profit del desmembrament d’UL-terceravia i recollir els seus vots

Tot apuntava a un conglomerat de sigles nacionals per al 2-A, però finalment son sis les llistes nacionals, una menys que el 7 d’abril de fa quatre anys. Desapareixen Andorra Sobirana, Unió pel Progrés d’Andorra (UPA) i, la gran sorpresa, l’electorat no trobarà paperetes d’Unió Laurediana (UL), el partit hegemònic a Sant Julià de Lòria, ni de la seva marca nacional, terceravia.



Malgrat el ball de sigles, Demòcrates i la coalició PS-Progressistes són els grans aspirants a aconseguir majories que els puguin donar l’opció de governar. Tot just en deu dies s’han estructurat els pactes i les candidatures. DA aconsegueix una

