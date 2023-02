La policia recorda la prohibició de circular en patinet elèctric ebri

Actualitzada 14/02/2023 a les 16:44

Sabies que ara consumir alcohol o drogues si condueixes un patinet elèctric o un altre vehicle de mobilitat personal podria ser una infracció penal❓



S'han establert els mateixos criteris que per a la resta de vehicles i et poden prohibir conduir.



☝️ Recorda també que

El cos de la policia recorda a través de les xarxes socials que conduir un patinet elèctric o un altre vehicle de mobilitat personal sota els efectes de l'alcohol i/o les drogues està prohibit i fer-ho podria ser sancionat amb una infracció penal. Així, s'estableix per aquest tipus de vehicles els mateixos criteris que per a la resta de vehicles. La policia recorda que per conduir patinet cal una assegurança, que està prohibit utilitzar el mòbil i auriculars, que cal anar amb casc homologat i dur-lo posat correctament, així com portar roba o accessoris reflectors. Pel que fa a la circulació, la infografia indica que s'ha de fer pel carril bici o el marge dret de la carretera, sense interferir a la zona per a vianants.