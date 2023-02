Petició de 30 mesos de presó per a un home acusat d'agredir a cop de martell

Actualitzada 14/02/2023 a les 15:07

Trenta mesos de presó és el que sol·licita el Ministeri Fiscal per a un home acusat d'agredir a un altre a cop de martell. Els fets van succeir el març de 2015 a un bar de la capital i, tot i que en el seu moment els testimonis no van poder identificar l'agressor, hi ha una prova d'ADN al mànec del martell que coincideix amb la de l'acusat. La fiscalia també ha demanat l'expulsió del país durant 15 anys durant la vista celebrada avui al Tribunal de Corts.

La defensa ha argumentat que aquesta mostra d'ADN "no té cap tipus de valor probatori", ja que van passar mesos des que es va recollir la mostra fins que es va analitzar i desconeixen quin estat presentaven. L'advocat ha afirmat a més a més que les descripcions físiques donades pels testimonis no coincideixen amb les que presenta l'acusat i ha demanat una pena condicional de 15 mesos de presó condicional.