L’habitatge va ser el “tema estrella” que Lluís Ferreira va tractar durant el mandat

“El consumidor és el gran oblidat del sistema polític a Andorra.” Així de contundent es va mostrar l’expresident de l’Associació Andorrana de Consumidors i Usuaris (ACU) Lluís Ferreira, en l’entrevista que Pietat Martín Vivas li va fer ahir al programa Parlem-ne, de Diari TV. En concret, Ferreira va criticar que la Llei andorrana en matèria de consum ha quedat obsoleta i que no preveu les garanties recollides en el marc legal europeu. “Tenim una Llei de consum que des de fa molts anys no contempla garanties”, va dir. I tot i que va admetre que Andorra es guia per les