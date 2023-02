Interceptats 70 cartrons de tabac amagats a la muntanya

Actualitzada 14/02/2023 a les 07:06

La policia va interceptar el cap de setmana passat setanta cartrons de tabac de contraban i prop de tres quilos de picadura amagats a la muntanya al Pas de la Casa. El cos va informar a través de les xarxes socials que en una intervenció anterior es van comissar 800 paquets de tabac més.Els darrers dies, la policia també ha detingut cinc persones a la frontera del riu Runer per possessió de drogues. Al primer, un home no resident de 35 anys, se’l va arrestar divendres a la tarda amb 1,6 grams de cocaïna. També se li van comissar 4,4 grams de marihuana i tres d’haixix. Dissabte al vespre els agents van detenir dos homes de 31 anys i un de 30, tots tres no residents, amb 3,2 grams de cocaïna, 9 pastilles d’èxtasi i 0,8 grams de metamfetamina. Finalment, la matinada de dilluns una dona no resident de 21 anys va ser arrestada amb 0,7 grams de cocaïna.Pel que fa a les alcoholèmies, la policia ha detingut quatre persones més. Es tracta d’un resident de 22 anys amb una taxa d’1,05, una resident de 32 amb una taxa d’1,19, i dos no residents de 25 i 39 anys amb positius d’1,95 i 0,97 grams d’alcohol per litre de sang. Durant el control d’aquest últim, els agents també van haver de detenir el passatger del vehicle, un home no resident de 33 anys, per desobeir els policies i intentar evitar la detenció del conductor.