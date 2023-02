Actualitzada 14/02/2023 a les 10:26

Els representants del Sindicat Bombers d'Andorra (S.I.B.A), de l'Associació 118 (A-118) i de l'Associació de Bombers d'Andorra (ABA) han fet públic mitjançant un comunicat l'ambient de "crispació i malestar" que es viu dins del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments. Els sindicats amenacen que "si no cessen aquestes, les males praxis per part de la direcció, es veuran obligats a protestar i acollir-se al dret de fer vaga".Els col·lectius asseguren que el motiu d'insatisfacció ve provocat d'un clima laboral negatiu que procedeix des de la direcció. Els sindicats afirmen que que des del cos de bombers pretenen modificar de forma "discrecional i arbitrària" el nombre d'hores de les guàrdies, que en l'actualitat son de 24 hores. I s'emparen en la reforma de la Llei de funció pública, que en data del 21 de juliol del 2022, fixa en un màxim de 1.800 hores anuals de treball efectiu pels funcionaris.Els sindicats denuncien que la direcció pretén modificar de forma improvisada i unilateral les condicions pactades, com són la jornada laboral, els torns de treballs i les guàrdies operatives. I en el comunicat declaren que la conciliació laboral i familiar del cos de bombers "queda a mercè de la voluntat de la direcció".Els sindicats expressen que es troben en "total indefensió i inseguretat jurídica". I que el seu disgust ve provocat per la manca de transparència per part de la direcció, que no ha mostrat comunicació oficial escrita, sense causa justificada i sense que els representants dels treballadors fossin informats.